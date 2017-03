EM-finalen glapp for Westerheim

– Det var en dag hvor jeg måtte kjempe hardt på hvert eneste skudd, og det gjorde jeg. Jeg brukte all tilgjengelig tid og presset inn det jeg var god for. Jeg er fornøyd med det, men skulle gjerne vært i finalen, sa hun etterpå.

Westerheim endte på 415,2 poeng og var 1,4 bak siste finalist Snjezana Pejcic fra Kroatia, som senere vant finalen i Maribor.

De to debutantene på det norske laget, Andrea Wick og Karoline Hansen, ble henholdsvis nummer 48 (411,7 poeng) og 51 (411,5).

På luftpistol for menn var bare en skytter bedre enn Pål Hembre på de siste 20 skuddene, men for stort poengtap på de første 40 innebar at veteranen bare fikk 57.-plass med 565 poeng.

Tommy André Sørlie ble nummer 20 i viltmål med 517 poeng.

