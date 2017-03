Bjerkeengen ble historisk

– Spennende. Vi ser tross alt Kollen i dag, bare det er spennende nok. Det er ikke ofte en får det. Det er moro å være en del av Raw Air, sa Kolbukameratene-hopperen til NTB.

– Det er alltid kult å være nummer 1, selv om det er et dårlig tegn å være først ut i et hopprenn. 107,5 meter var ikke noe for historiebøkene.

Lite folk la en demper på Raw Air-åpningen.

– Det er jo renn midt på dagen. Jeg tror det blir bedre på søndag, når jentene starter det hele. Folk forstår nok ikke at kvalifiseringen i verdenscupen teller i sammendraget, mente Bjerkeengen.

Han kom ikke med i søndagens renn etter 58.-plass i fredagens kvalifisering.

(©NTB)