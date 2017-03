Bjørgen: – Jeg er ikke nærheten av å skjønne hvor tøft Therese har det

Johaugs dopingdom på 13 måneder ble tidligere i uken anket av Det internasjonale skiforbundet (FIS). Nå blir det opp til Idrettens voldgiftsrett (CAS) å avgjøre skistjernenes skjebne.

I verste fall får hun en strengere straff, og da ryker fort neste års OL i Pyeongchang.

– Jeg er ikke i nærheten av å skjønne hvor tøft dette er for Therese. Hun må gå i uvisshet. Dette er en vanvittig påkjenning, sa Bjørgen under et pressemøte i Holmenkollen fredag.

Savn

– Frykter du OL går uten Therese?

– Det er vanskelig å si. Det er bare å krysse fingrene for at hun får være med.

36-åringen savner Johaug på landslagssamlingene.

– Therese er en vanvittig sterk utøver. Hun gir god matching og er med på å løfte nivået på laget. Hun er derfor et savn.

Tårer

Bjørgen er en av Johaugs nærmeste venninner. Duoen får lov til å trene sammen i Oslo, men det er utenfor all regi fra langrennslandslaget.

– Hvordan merker du at saken preger Therese?

– Det er klart det er tøft for henne. Det er dager som er mørkere enn andre. Hun kan gå lei. Det har vært mange tårer.

Bjørgen tok nylig hele fire VM-gull i Lahti. Johaug sendte flere gratulasjoner underveis.

– Hun var veldig glad på mine vegne, fortalte Bjørgen fredag.

