Xabi Alonso legger opp

Avgjørelsen har lenge ligget i luften, men nå er det bekreftet. 35-åringen skrev følgende på sin Twitter-konto torsdag formiddag:

"Levd det. Elsket det. Farvel, vakre spill".

Like etter bekreftet Bayern München nyheten på sitt eget nettsted.

– Xabi Alonso har gjort det klart at han vil avslutte karrieren etter denne sesongen, skriver den tyske storklubben.

– Det var ikke en lett avgjørelse. Jeg føler meg fortsatt bra, men jeg tror det er riktig tidspunkt. Jeg er veldig stolt og glad for å spille for Bayern og for å være en del av denne familien, sier 35-åringen.

Alonso har en fortid i klubber som Liverpool, Real Madrid og Real Sociedad.

– Bayern vil gjerne takke Xabi. Han er en stor spiller, sier klubbdirektør Karl-Heinz Rummenigge.

