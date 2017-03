Uendret for Norge på FIFA-rankingen

Norge har ikke spilt kamper siden forrige ranking ble offentliggjort i februar, og følgelig er det ikke overraskende at plasseringen er den samme.

Lars Lagerbäcks menn holder seg fortsatt én plass foran Færøyene. Av de nordiske landene er Island best plassert til tross for et fall på tre plasser til 23.-plass.

Det er ingen endringer blant de ti øverst rangerte lagene. Argentina topper foran Brasil, Tyskland, Chile og Belgia.

Polen gjør et lite hopp forbi England og oppnår sin beste plassering noensinne med 12.-plass på rankingen. Den deler de med Wales.

Norge er fjerde høyest rangert blant lagene i kvalifiseringsgruppen til neste års fotball-VM. Slik er de øvrige lagene plassert:

3) Tyskland

35) Nord-Irland

42) Tsjekkia

89) Aserbajdsjan

203) San Marino

Neste VM-kvalifiseringskamp går borte mot Nord-Irland 26. mars.

