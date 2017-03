Stöckl vil doble millionbonusen i Raw Air

I tillegg til premiepengene fra FIS, har Raw Air og Norges Skiforbund spyttet inn 1 million kroner i ekstra premiepenger til de tre beste i sammendraget.

– Det er greit, men de kunne fått mer, mener jeg, sier Stöckl.

– Jeg vet ikke hvor mye, men mer. I alle fall dobbelt så mye, mener landslagssjefen.

Raw Air avsluttes med tre dager i Vikersund etter sju dager på farten med renn i Holmenkollen, Lillehammer og Trondheim.

– Det er en utrolig tøff konkurranse og vi avslutter tross alt med skiflyging. Det er ganske tøft å utsette seg for den risikoen etter sju dager med konkurranser. Hopperne tar stor risiko, mener østerrikeren.

– Det kan jeg ikke sitte her og love. Vi mener vi har lagt en veldig god sum med penger på bordet, som kommer i tillegg til FIS’ pengepremier. Vi har ikke hatt rom til å legge mer i premiepotten, sier Raw Air-direktør Arne Åbråten.

Kan økes på sikt

Turneringen er fortsatt ikke i mål med alle sponsorpengene. Da blir det nær sagt umulig å legge mer penger i premiepotten.

– Vi har allerede lagt mye penger i reise, transport, bagasjehåndtering og service for landslagene mens de er her. Vi skal gjøre de ti hektiske dagene mest komfortable som mulig. Blir de fornøyd med måten vi tar dem gjennom Norge, har vi brukt de pengene riktig, mener Åbråten.

– Er utøverne flinke til å stille på pressekonferanser og mediene, slik at vi får mye oppmerksomhet, kan det øke verdien. Blir dette en anerkjent turnering, er det sikkert mulig å øke pengepremiene på sikt, men akkurat nå er det vanskelig. Vi har fått tilbakemeldinger på at pengepremiene er bra, sier Åbråten videre.

Pengegalopp

Han er ikke redd for at Norge skal få skylden for pengegaloppen i hoppsporten. Flere tror den tysk-østerrikske hoppuka vil måtte øke pengepremiene for å møte konkurransen fra de fire norske arrangørene.

– Jeg håper ikke vi er med og skaper en pengespiral, slik at alt handler om pengepremier. Vi har lagt mye penger i ressurser og andre ting for å utvikle turneringen og som forhåpentlig utvikler verdenscupen i hopp. Vi la så mye penger i potten for å gjøre turneringen attraktiv, sier Åbråten.

– Det skal være attraktivt å vinne eller være blant de tre beste, men vi har ikke noe mål om å gjøre det dyrere for de andre arrangørene, sier turneringslederen.

