Skiforbundet tar Johaug-regningen i ankerunden

– Vi setter pris på dette. Det betyr mye for Therese med den støtten, både økonomisk og ellers, sier Johaug-manager Jørn Ernst til NTB.

Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Norges Skiforbund (NSF) har dekket Johaugs utgifter i forbindelse med dopingsaken, som så ut til å gå mot en ende før FIS anket saken videre i systemet.

Også den videre behandlingen vil bli dekket av Skiforbundet, opplyser Skogstad.

Viderefører støtten

– Langrennskomiteen er enig om å videreføre støtten til Therese når det gjelder dekning av advokatutgifter i forbindelse med ankesaken fra FIS, sier Skogstad til NTB.

– For oss er det viktig å sikre at Therese, i denne svært krevende situasjonen, får mulighet til å belyse sin sak på en god og trygg måte i CAS. Det er også viktig for langrennskomiteen at hendelsen, som førte til at Therese havnet i denne vanskelige situasjonen, skjedde på samling, og at vår lege har påtatt seg skylden for hendelsen, fortsetter han.

Teamet rundt Johaug jobber nå for å styrke kompetansen før møtet med CAS.

– Vi kartlegger og ser på personer som har erfaring fra CAS. Der har ikke Christian (Hjort, Johaugs advokat) vært med tidligere. Vi ser både i Norge og utlandet, sier Ernst til Dagbladet.

– Vi søker erfaring fra noen som har erfaring fra CAS. Om det er en person eller et miljø vet vi ikke, men vi søker kompetanse, sier Ernst til NTB.

– Har det i så måte noe å si at NSF viderefører støtten til Johaug?

– I utgangspunktet ikke, nei. Vi hadde videreført den prosessen uansett, svarer manageren.

700.000 kroner til nå

Markedssjef i NSF, Espen Bjervig, bekrefter til NTB at Skiforbundet har brukt om lag 700.000 kroner på Johaugs dopingsak fram til dommen forelå fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Mesteparten av utgiftene har vært knyttet til advokathjelp. Norges Idrettsforbund vil også trolig ta sin del av de 700.000 kronene som har vært brukt til nå.

Jurist og CAS-ekspert, Robin Mackenzie-Robinson, tror ankerunden vil bli dyr.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye hele saken vil koste, men det er klart det er snakk om et stort beløp. Sundby-saken kostet Skiforbundet cirka 3,3 millioner kr. Her var imidlertid ca. 1,1 millioner kr. knyttet til at Skiforbundet dekket Sundbys tapte premiepenger etter at han mistet seieren i Tour de Ski, sier Mackenzie-Robinson til NTB.

