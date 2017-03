Nye tiltaler mot Bennell for seksuelle overgrep

Det opplyste den britiske påtalemyndigheten (CPS) torsdag. 63 år gamle Bennell må møte for retten i South Cheshire via videolink den 13. mars for å svare for de fire overgrepene. Alle skal være mot en gutt mellom 11 og 12 år i 1981 og 1982.

Tirsdag opplyste CPS at Bennell er tiltalt for åtte andre tilfeller av usømmelige overgrep. Det gjelder fem tilfeller mot en gutt under 16 år, og to mot en gutter under 14 år og en mot en gutt under 16.

Bennell er nå til sammen tiltalt for 20 tilfeller av seksuelle overgrep mot unge fotballspillere.

Han erklærte seg ikke skyldig da han møtte i retten tiltalt for to av tilfellene i januar, men er varetektsfengslet fram til en ny høring i sakene 20. mars.

