Mkhitaryan ga United godt utgangspunkt

Resultatet gir José Mourinhos mannskap et godt utgangspunkt foran returkampen på Old Trafford.

– Vi gjorde det vi kunne for å vinne, og vi spilte så godt vi bare klarte med tanke på dette underlaget, sa Mkhitaryan til BT Sport etter kampen.

– Jeg vil helst ikke snakke om banen, for den var fryktelig dårlig for begge lag. Dette var neppe noen underholdende kamp for de som så på, tilføyde han.

Gjestene måtte hanskes med mer enn russiske motspillere i Rostov. Den særdeles ujevne og humpete gressmatten i Rostov innbød ikke til finspill. Mange langpasninger ble i lange perioder oppskriften for begge lag.

– Dette var en sterk prestasjon med tanke på forholdene. Det var umulig å spille bedre, sa manager Mourinho.

Det første målet sto gjestene for. Ti minutter gjensto til pause da Zlatan Ibrahimovic fant Henrikh Mkhitaryan med en strålende pasning. Fra kort hold sendte armeneren United kontant i ledelsen.

Kopierte Rooney

Scoringen var Mkhitaryans tredje på de tre siste kampene i europaligaen. Den forrige United-spilleren som scoret i tre strake kamper i Europa var Wayne Rooney i 2010-sesongen.

United så ut til å ha god kontroll på kampen de første 45 minuttene, men etter pause løftet hjemmelaget seg. Belønningen kom i form av Aleksandr Bukharovs utligning etter åtte minutters spill. Timofei Kalatsjev slo gjennombruddspasningen som åpnet gjestenes forsvar, og avslutningen som fulgte fra Bukharov var av høy klasse.

Sergio Romero, som fikk en sjelden sjanse i United-målet, kunne lite gjøre.

Flere mål kunne det også blitt. Tidlig i annen omgang skjøt Ashley Young rett utenfor for gjestene etter å ha blitt spilt fram av Zlatan Ibrahimovic.

Innbytter Aleksander Erokhin fikk hjemmelagets største sjanse da han skjøt utenfor fra brukbar posisjon midtveis i omgangen.

Store favoritter

Med 1-1 i bagasjen reiste Manchester United fornøyde hjem fra Russland. José Mourinhos mannskap er stor favoritt til å sikre seg avansementet på Old Trafford.

Mye står på spill for United i årets europaliga. Ikke bare kan Mourinhos menn sikre seg et trofé, men seier vil også gi friplass i neste sesongs mesterliga. I så fall slipper United en nervepirrende sesongavslutning der kampen om en plass blant de fire beste lagene i Premier League blir helt avgjørende.

For Rostov ble torsdagens kamp kostbar. Både høyreback Kalatsjev og kaptein Alexandru Gatcan pådro seg gult kort og må stå over returkampen i Manchester. Det samme må trolig midtstopper Vladimir Granat. Han måtte forlate banen etter bare 18 minutters spill med store smerter i skulderpartiet.

