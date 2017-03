MLS-klubb vil ha Zlatan

LA Galaxy har sagt til svensken at han vil bli tidenes best betalte spiller i Major League Soccer (MLS) hvis han skriver under i sommer, ifølge The Telegraph. Også BBC og Sky Sports melder om Galaxy-interessen.

35-åringen tjener rundt 113 millioner kroner i året i United, men amerikanerne vil altså betale ham mer enn det. Svenskens kontrakt med "de røde djevlene" utløper etter inneværende sesong, men Ibrahimovic har en klausul i kontrakten som gjør at han kan bli i United også neste sesong, noe manager José Mourinho ønsker sterkt.

Tidligere Paris Saint-Germain-spiss Ibrahimovic har vært en sterk bidragsyter for United denne sesongen. Han har 26 mål så langt. Torsdag spiller han og lagkameratene borte mot russiske Rostov i europaligaen.

(©NTB)