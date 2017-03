Killi sikret seg gull i X-Games

Dombås-jenta hadde nest beste poengsum foran finaleforsøket i Hafjell og hadde sølvet i lomma. Som siste løper ut mestret imidlertid Killi presset og leverte en tilnærmet feilfri omgang.

Dermed kunne det norske finalehåpet juble for karrierens første gull i X-Games. Killi hadde vært på pallen tre ganger tidligere i den prestisjetunge konkurransen, men aldri vunnet. Torsdag gikk drømmen i oppfyllelse foran et stort publikum.

– Jeg visste at jeg hadde sølvet uansett, men jeg ønsket meg virkelig gullet. Jeg måtte bare lande skikkelig, og nå er jeg bare så glad, sa Killi etter seieren.

Dombås-jenta fikk 85 poeng for sitt første forsøk i slopestylefinalen, og ledet da samtlige utøvere hadde vært utfor én gang.

15 år gamle Tess Ledeux fra Frankrike, som deltok i X-Games for første gang, fikk imidlertid til et strålende annet forsøk og satte det norske håpet under et visst press. Det taklet Killi på best mulige måte.

Med 90 poeng fikk Dombås-jenta to poeng bedre betalt av dommerne enn Ledeux. Dermed ble det norsk seier.

– Det er fantastisk å stå på ski foran alle vennene mine og familien. Jeg kunne høre dem på det siste hoppet, sa en blid Killi.

Slopestylefinalen for kvinner var den første finalen i årets X-games. Senere fredag er det mennenes tur i Lillehammer. Der er Øystein Bråten det store norske håpet.

