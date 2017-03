Gulbrandsen til New York

Gulbrandsen har signert en låneavtale med den amerikanske klubben, melder VG.

Den tidligere Lillestrøm- og Molde-spilleren har ventet i flere uker på visum, og rakk som følge av det ikke forrige helgs serieåpning. Nå skal imidlertid alle formaliteter ha falt på plass.

Gulbrandsen ser fram til det ventende fotballeventyret.

– Førsteprioriteten er fotballen, men jeg skal ikke legge skjul på at det (New York) er et fantastisk sted å bo. Det blir en opplevelse vi ikke kommer til å glemme, sier han til VG.

