Davis Cup endrer til best av tre sett

Mange av de beste spillerne velger å stå over sine lands Davis Cup-kamper, særlig i de innledende rundene. Begrunnelsen er nesten alltid tøft kampprogram og behovet for hvile.

Bare to av de 15 beste på verdensrankingen (Novak Djokovic og Nick Kyrgios) stilte for eksempel opp i første runde i årets turnering i februar. Spillere som Andy Murray, Roger Federer og Rafael Nadal glimret med sitt fravær.

Styret i Det internasjonale tennisforbundet (ITF) møttes torsdag i Indian Wells i forkant av storturneringen der. På dagsorden sto tiltak for å garantere topp deltakelse i Davis Cup i framtiden. Den 117 år gamle turneringens prestisje står på spill.

– Styret gikk enstemmig inn for en pakke med omfattende reformer både for Davis Cup og Fed Cup (tilsvarende turnering for kvinner), heter det i en uttalelse fra ITF.

– Blant disse er at Davis Cup-kamper skal spilles i best av tre sett, ikke i best av fem.

Et annet forslag er å sørge for at Davis Cup-kampene avvikles over to dager, ikke over tre dager som nå.

Forslagene må legges fram for ITFs årsmøte i august for godkjenning før de kan iverksettes.

