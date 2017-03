Bergerud blir VM-sjef i orientering

Bergerud er tidligere verdensmester i hopp, styreleder i Skiforeningen i Oslo og var administrerende direktør for VM i skiskyting 2016. I tillegg har han en lang og bred karriere i norsk næringsliv.

– Jeg gleder meg enormt. Dette er på mange måter en ny utfordring, men sammen med et kompetent styre og et stort antall dyktige funksjonærer skal vi skape et fantastisk mesterskap i skogene i Østfold om to år, sier Per Bergerud.

– Vi i Norges Orienteringsforbund er tilfreds med ansettelsen og ser fram til samarbeidet, sier generalsekretæren i orienteringsforbundet, Lasse Arnesen.

VM i orientering i 2019 er et av de største internasjonale arrangementene i fylket med rundt 300 landslagsløpere fra nesten 50 nasjoner. I tillegg er det en målsetting om minst 4000 deltakere på publikumsløp og 10.000 tilskuere.

VM i 2019 omfatter også testarrangementene Euromeeting i Fredrikstad i høst og prøve-VM i Halden i 2018. Hele fylket skal tas i bruk.

