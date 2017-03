X Games-kvalifiseringen utsatt etter utøverprotest

Kvalifiseringen var oppsatt til klokken 16 onsdag, men på grunn av misnøye med slopestyle-løypa stilte kun tre utøvere til start. Kvalifiseringen ble derfor flyttet til fredag.

Hovedinnvendingen til utøverne skal være at underlaget er for hardt, og at det er for mye is på hoppkantene.

– Vi måtte ha et møte etter treningen, og de hadde innvendinger om å justere løypa. Basert på innvendingen blir kvalifiseringen utsatt til fredag klokken 11. Det er veldig viktig for oss å høre på utøverne, sier lederen for X Games Norge, Henning Andersen, til TV 2.

