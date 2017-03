WADA vil bannlyse kortikosteroider

Niggli deltok på en antidopingkonferanse i London, og et tema som ble diskutert var kortikosteroider, som inngår i betennelsesdempende medisiner.

I dag er kortikosteroider tillatt utenfor konkurranse, og en rekke utøvere har ved såkalt "medisinsk fritatt" skaffet seg rett til å benytte medisin med kortikosteroider også i forbindelse med konkurranser.

– Dagens situasjon er utilfredsstillende, og en gruppe eksperter ser nå på hvorvidt stoffet blir misbrukt, opplyste Niggli.

Storbritannias antidopingbyrå ønsker å totalforby kortikosteroider.

Stoffet har vært mye omtalt i Storbritannia etter at det ble avslørt at sykkelstjernen Bradley Wiggins hadde medisinsk fritak for bruk av kortikosteroider på grunn av høysnue.

