Tysk-østerriksk milliondryss på Raw Air

Han er lettet etter at han har sikret millioninntekt fra to kjente vintersportsponsorer fra Tyskland og Østerrike.

– Jeg er glad for å se at selskaper som spytter inn penger i hoppsport og annen vinteridrett, også er villig til å gjøre det her i landet, sier Åbråten.

Likevel er han ikke i mål med sponsorbudsjettet. 12 millioner kroner er satt som minstemål for hva som skal inn – 15 millioner var drømmen. Fortsatt mangler et par millioner på minstemålet.

– Vi er i sluttfasen med å selge de siste avtalene. Det er fortsatt en åpning for et par sponsorer i Vikersund, men mange vil se at vi gjennomfører første året av Raw Air. Det er mange som har bedt om konkrete pakker til neste år, sier Raw Air-sjefen.

Mange er usikre på hvilket gjennomslag den norske hoppturneringen får på TV-skjermene internasjonalt.

– Vi merker at markedet er beinhardt. Det er ikke bare å komme med et nytt konsept, et som alle har hørt om, men som ingen har sett. Jeg forstår at folk vil se hvordan det slår ut på TV før de spytter inn millionbeløp.

– Vi når ikke toppmålet vårt, erkjenner Åbråten.

Avviser sponsorkrise

De siste dagene fram til rennstart fredag blir hektiske.

– Det er ingen krise, men vi har merket at det er et marked der ute som er tøft å operere i med noe som er helt nytt, sier hadelendingen.

Han håper viktige hoppnasjoner markerer seg i nyvinningen.

– Det er feil å si at jeg har et avslappet forhold til hvem som vinner, for mitt norske hjerte er nok størst. Men skal jeg tenke med lommeboka, ønsker jeg at en norsk, polsk, tysk, østerriksk, slovensk og kanskje japansk hopper er med og fighter helt der oppe hele veien. Tyskland og Østerrike er det største markedet, og rent kommersielt håper jeg de er med hele veien inn, sier Åbråten.

Tredje forsøk i Norge

Tidligere har den norske hoppuka og det nordiske samarbeidet i Nordic Tournament gått inn. Den sveitsiske hoppuka forsvant også i sin tid. Åbråten tror likevel at det nye konseptet har det som skal til for å stable på plass en turnering i tillegg til den tysk-østerrikske hoppuka.

– Jeg håper inderlig det. Vi har gjort formatet litt annerledes med hopping hver dag på rad og tatt inn elementer som ikke er med i andre konkurranser. Vi skal være ydmyke for to ting. Hoppuka har holdt på i 65 år. Den skal vi verken tro at vi kan eller vil konkurrere ut, for det er vi ikke tjent med. Det andre er at vi har mye å lære gjennom det første året, for å optimalisere til år to og tre.

– Jeg skal ikke si at samarbeidet ikke var bra nok, men vi har tatt lærdom av at Nordic Tournament ikke ble bra nok. Engasjementet er større nå enn den muligheten vi hadde sist.

