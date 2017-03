To nye spillere til Tromsø

"Gutan" har tidligere hatt suksess med å hente unge spillere fra det kjente fotballakademiet, og klubben håper den har truffet blink igjen.

– Dette er en investering i framtiden, for begge er fortsatt unge spillere. De må bruke tid til å tilvenne seg norsk eliteserie og TIL, sier trener Bård Flovik i en pressemelding.

Både Samb og Dioury har skrevet kontrakter som gjelder ut 2020-sesongen.

– For Tromsø er dette en investering på tre nivåer. For det første investerer vi i spillere som på kort og lang sikt kan gi oss noe sportslig. For det andre er det en økonomisk investering som kan gi avkastning over tid i mulig videresalg. Og sist, men ikke minst, investerer vi i samarbeid med et av Afrikas beste akademier, sier sportssjef Svein-Morten Johansen.

Tromsø serieåpner hjemme mot Brann 2. april.

