Storhamar rotet det til hjemme mot Sparta

Lørenskog benyttet seg også av hjemmebanefordelen til å ta føringen 2-1 sammenlagt over Lillehammer med en 4-3-seier. Storhamar rotet det til for seg og tapte for annen gang hjemme mot Sparta, denne gangen med 0-3.

Frisk Asker tok imot Vålerenga, og kampen gikk til forlengning.

I Stavanger satte Eirik Salsten inn 1-0 tidlig i kampen, men Stjernen var bare 50 sekunder senere i sitt første overtallsspill ved Philip Rondahl.

Scott Macaulay sendte hjemmelaget i ledelsen igjen. Ledelsen holdt seg perioden ut. Rondahl gjorde sitt annet mål for kvelden da han utlignet, men kort etter var Henrik Medby frampå igjen og ordnet ny ledelse til den regjerende mesteren.

Mark van Guilder økte i tredje periode, før amerikaneren Dan Kissel fastsatte resultatet til 5-2. Stavanger kan ta seg til semifinale med seier i Stjernehallen fredag.

Tøft ut

Lørenskogs Jason Krog gikk tøft ut mot Lillehammer, og allerede etter 1.19 sto det 1-0 til hjemmelaget. David Morley gjorde at lagene var like langt midtveis i annen periode.

James Sixsmith og Stefan Espeland sendte fjorårets tapende NM-finalist foran med 3-1. Darcy Zajak økte til 4-1, mens Lillehammers Anders Grönlund og Joachim Eidsa Arnestad fikk pyntet på resultatet i sluttminuttet med to kjappe scoringer.

Manglet tenning

Mens det var mange scoringer i de andre kampene, manglet kampen i Hamar OL-amfi lenge både mål og ikke minst tenning hos lagene.

Begge lag spilte disiplinerte, og ingen våget å gjøre det lille ekstra. Det var en kjedelig og temposvak kamp, og det skjedde ikke noe før Spartas Henrik Knold klarte å overliste Oscar Östlund i Storhamar-målet seks minutter ut i 3. periode. Niklas Roest økte til 2-0 kort etter.

Da Hamar-gutten Eirik Børresen gjorde 3-0 med under seks minutter igjen av kampen, sluknet det lille som var igjen av håp om hjemmeseier.

– Det var tungt. Vi ble alt for avventende og turte ikke flytte opp nok spillere, sa Storhamar-veteran Eirik B. Skadsdammen til TV 2.

– Deilig å vinne, men jeg synes ikke vi fortjente det. Vi må takke målvakten vår, Samuel Ward, som holdt oss inne i kampen i midtperioden, sa Sparta-kaptein Niklas Roest.

