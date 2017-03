Ramos vendte for Real Madrid

Dries Mertens og resten av Napoli-laget herjet med Ramos og Real-forsvaret i en omgang, ledet 1-0 og fikk 60.000 hjemmefans til å drømme om 2-0-seieren som ville sendt laget til kvartfinale i mesterligaen for første gang.

I stedet er Real Madrid kvartfinaleklar for sjuende gang på rad etter 3-1-seier på bortebane og 6-2 sammenlagt.

– Dette var min 100. mesterligakamp, og jeg ville hjelpe med mål da vi trengte det. Vi var i vanskeligheter, men vi kom gjennom det sammen, sa Ramos ifølge uefa.com.

Cristiano Ronaldo var tilbake etter suspensjon og Gareth Bale etter skade for Real Madrid, som med Karim Benzema som tredjemann mønstret sin "BBC"-trio på topp og startet med de samme 11 som da laget vant mesterligafinalen i fjor.

Det var ikke spissene som skulle gjøre det. Ronaldo skjøt i stolpen etter å ha rundet keeper Pepe Reina på gjestenes eneste store sjanse i første omgang, men Ramos visste veien til mål.

Hode høyere

I det 51. minutt tok Toni Kroos hjørnespark fra venstre og skrudde ballen rett på hodet til lagkapteinen, som ved nærmeste stolpe raget over både med- og motspillere og elegant nikket ballen inn ved motsatt stolpe.

Seks minutter senere delte Ramos ut en ny nesestyver til Napoli-spillere og de italienske tilskuerne. Kroos tok hjørnespark fra høyre, og ute i feltet gikk Ramos opp i duell med to motspillere, nådde et hode høyere enn dem og nikket mot mål. Mertens prøvde å stoppe ballen, men greide bare å stusse den over egen keeper.

UEFA besluttet senere at scoringen skal registreres som selvmål, men ingen tvil om at Real Madrid takker Ramos.

Álvaro Morata satte punktum med 3-1 på overtid.

– Vi hadde problemer i første omgang, men etter en god prat i pausen ble vi mye bedre, sa Real-trener Zinédine Zidane.

Napoli-show

Annerledes så det nemlig ut i første omgang, da Mertens var toneangivende i et Napoli-lag som presset høyt, stresset Real Madrid og utnyttet mellomrommet til å skape kjempetrøbbel for gjestene.

Etter halvspilt omgang ble det fortjent uttelling. Mertens satte fart forbi forsvaret, fikk ballen i rett øyeblikk fra Marek Hamsik og knallet den i mål i lengste hjørne.

Etter Ronaldos stolpetreff holdt Mertens på å doble ledelsen etter et nytt perfekt timet løp på en stikker fra Allan. Han vendte og skjøt i lengste stolpe langt utenfor keepers rekkevidde.

Senere ble Hamsik spilt gjennom, men avsluttet for dårlig. Ved pause hadde publikum, som fylte tribunene flere timer før avspark, grunn til å tro på Napoli-avansement.

– De første 55 minuttene var vi klart best, men Real Madrid har ikke bare masse talent, de var fysisk overlegne. Vi var ikke aggressive nok i eget felt på hjørnesparkene, sa Napoli-trener Maurizio Sarri.

