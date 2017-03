Røste foran Raw Air-åpningen: – Dette blir en ny klassiker

I ti dager på rad, med start i Holmenkollen fredag, skal verdens beste hoppere konkurrere om millionpremier i verdens tøffeste hoppturnering.

– Det blir et råkjør. De skal konkurrere i ti dager og forflytte seg nesten hele tiden. I hoppuka har de noen få hviledager. Dette blir en ny hverdag, men det gjør det ekstra spennende. Jeg opplever at hopperne og alle rundt gleder seg. Det blir tøft, men jeg tror det blir en fin markering mot slutten av hoppsesongen, sier Røste til NTB.

– Jeg er glad jeg ikke skal delta. Jeg har mer enn nok med å kjøre rundt og henge på, sier den tidligere langrennstreneren.

Han vet alt om belastningen som venter utøverne.

– Konseptet er ikke nødvendigvis ferdigutviklet. Vi skal gjennomføre det for første gang, så skal vi evaluere det. Jeg har store forventninger til at det kommer til å bli noe stort i Norge. Jeg er trygg på at dette blir veldig bra.

-Det har vært et engasjement rundt arrangementet som er veldig bra. Mange har jobbet lenge for å få det til. Jeg er sikker på at det blir en ny klassiker, som vi skal ha glede av i mange år framover. Dette gleder jeg meg veldig til, sier Røste.

Taus om Lundby

Han vil si minst mulig om debatten rundt Maren Lundbys ønske om å sette utfor som prøvehopper i Vikersundbakken. Den saken blir ikke avgjort før etter verdenscupavslutningen i Holmenkollen søndag.

– Det har jeg bare registrert. Jeg har ikke vært involvert. De som kan mer om det, tar sikkert en klok beslutning, forsikrer skipresidenten.

Norsk hoppsport har slitt i vinter. Kun Daniel-André Tande, som slet i VM, har vært helt i toppen. Landslagsledelsen valgte å holde hoppere som Anders Fannemel og Johann André Forfang hjemme på trening framfor verdenscup i flere uker for å berge VM-form.

Stöckl-ros

Forfang satte bakkerekord med 138 meter da hopperne sikret lagsølv i Lahti.

– Jeg skal være forsiktig med å gå i for mange faglige diskusjoner, men det er spennende å følge med på sidelinjen. Det er mange dyktige i våre team, og det er en av grunnene til at vi har de resultatene vi har, sier Røste om landslagssjef Alexander Stöckls valg om å holde flere verdenscuphoppere hjemme.

– Alex håper jeg vi får beholde lenge, uten at det er jeg som bestemmer det. Han er en fantastisk fyr. Han har tilført, ikke bare norsk hoppsport, men norsk skisport og norsk idrett, mye. Han er veldig tydelig, direkte og god i tilbakemeldingen. Han er god til å coache lagene og er en fantastisk person, sier Røste foran Raw Air.

(©NTB)