Overtidsseier for Martinsen

Martinsen var på isen i drøye ti minutter og noterte seg ikke for målpoeng.

Nordmannens lag fikk imidlertid en strålende start på kampen da Torrey Mitchell fikset ledelse etter mindre enn fire minutters spill i åpningsperioden. Det så lenge ut til å bli kampens eneste mål.

Midtperioden forløp uten scoringer, men drøyt midtveis i tredje periode kom utligningen. Michael Chaput skapte balanse i kampen etter å ha blitt framspilt av svenske Alexander Edler.

Dermed gikk kampen til forlengning. Der brukte Paul Byron kun et drøyt minutt på å sørge for at to poeng ble med tilbake til Montreal.

Seieren var den tredje strake i mars, og den sjette på rad, for Andreas Martinsen og Canadiens. Fire av seirene har kommet etter forlengning.

