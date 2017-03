Monsen tar gjerne Klæbo

Rekruttlandslagsløperen fra Trondheim leder sprintverdenscupen sammenlagt med ett renn igjen, men Klæbo har vist distansetakter og kan fint gå rett inn på laget til Tor Arne Hetland også.

– Klæbo passer vel på begge lagene, men jeg tar gjerne imot ham jeg. Det er jo der han er best foreløpig, sa Monsen.

Moldenseren var i ferd med å legge til noe mer også, men modererte seg. Likevel var det ikke vanskelig å tolke ham dit hen at Klæbo bør velge sprintveien kommende sesong.

Drøyer avgjørelsen

Klæbo selv har ikke tatt stilling til hva han gjør.

– Det har jeg ikke bestemt meg for. Vi får ta en grundig vurdering når sesongen er over. Begge alternativene kan være aktuelle.

Klæbo viste fram sine superraske gener igjen i Drammen. Han var suveren i prologen og overlegen i kvartfinalen. Han likte godt at juryen hadde lagt opp til stakefrie soner for første gang i verdenscupens historie. Tidligere har flere kun staket i Drammen, men det gikk ikke denne gangen.

–Jeg synes det var bra. Det blir mye diagonalgang, og det passer meg bra. Jeg synes at det fungerte fint. Jeg hadde ikke vært i nærheten av å stake like fort som jeg springer bakkene i diagonal, så for min del ville det ikke vært aktuelt å stake uansett.

Bratt kurve

Klæbo velger å ikke gå lørdagens femmil i Holmenkollen. Han prioriterer å gå fort i sprinten i Canada neste uke.

– Det vil bety mye å få tatt hjem den. Jeg vet ikke noen førsteårssenior har klart det tidligere, men uansett er det dette jeg har hatt lyst på lenge. I det siste har fokuset vært andre steder, men nå er det tilbake. Det har vært en bratt læringskurve denne sesongen, og jeg har lært veldig mye. Det har gått fortere enn mange har trodd, sa Klæbo til NTB.

