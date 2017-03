Mings fikk fem kamper for Zlatan-stempling

Det offentliggjorde Englands fotballforbund (FA) onsdag etter en høring i disiplinærsaken.

Ibrahimovic ble tirsdag utestengt i tre kamper fordi han som hevn brukte albuen mot Mings.

Manchester United og Ibrahimovic godtok FAs anklage om voldelig atferd mens Bournemouth valgte å kreve en høring.

FA uttalte allerede mandag at tre kamper i Mings' tilfelle var "åpenbart utilstrekkelig", og valgte å utestenge ham i ytterligere to kamper.

Reagerer

Bournemouth reagerer i en uttalelse sterkt på straffen.

– Vi vil studere den detaljerte begrunnelsen så snart den blir tilgjengelig, men vi finner det ekstraordinært at de beskriver anklagen som "bevist" så lenge det ikke finnes noen form for bevis for at vår spiller opptrådte med forsett, står det.

– Det er vår klare oppfatning, støttet av vårt forhold til spilleren og kunnskap om hans bakgrunn og karakter, at hendelsen var et uhell.

Bournemouth understreker at Mings to ganger ba Ibrahimovic om unnskyldning under kampen, og at han i TV-intervjuer rett etter kampen bedyret at han ikke mente å tråkke på motspilleren.

Ute til midten av april

Det var etter en corner mot slutten av 1. omgang i kampen mellom Manchester United og Bournemouth på Old Trafford lørdag at Mings tråkket på hodet til Mings, og svensken svarte med albuen. Dommeren fikk ikke med seg episoden, men Englands fotballforbund (FA) innledet disiplinærsak på grunnlag av videobevis.

Ibrahimovic mister blant annet FA-cupkvartfinalen mot Chelsea mandag.

Mings mister seriekamper mot West Ham, Swansea, Southampton, Liverpool og Chelsea. Han vil være tilgjengelig igjen til kampen mot Tottenham 15. april.

