Kombi-talent angrer ikke på VM-utblåsing

Lahti-VM førte til storm i kombinertleiren. Først uttalte veteranen Magnus Moan at lagledelsen var «amatørmessig» da han ble vraket.

Andersen fulgte opp med «det er håpløst» da han ble vraket til lagsprinten forrige uke.

– Jeg tenkte «jeg kan jo melde litt» siden jeg ikke var helt fornøyd, og tenkte at da kommer det vel en liten notis på sportssidene. Plutselig ble det smelt opp på Nettavisen, og jeg tenkte egentlig bare det var litt kult at kombinert fikk oppmerksomhet, selv om det ikke var for noe som var superpositivt, sier Andersen foran helgens verdenscuprenn i Holmenkollen.

Inn på teppet?

Så ble meldingen snappet opp av NTB og gjorde sin seiersgang på nettet.

– Plutselig så våknet jeg dagen etter og det lå ute på TV 2, Aftenposten, VG og NRK. Såpass, ja. Det var på en måte positivt. Du får litt blest om saker. Vi kan ikke bare ligge der som daue høns. Det var større enn jeg hadde regnet med, herregud. Vi får se om jeg blir kalt inn på teppet etter sesongen. Jeg har ikke hørt noe, sier Andersen til NTB.

Han ble nummer 25 og 10 under de individuelle konkurransene i VM. Andersen kan bli den neste store i kombinertsporten sammen med skadde Jarl Magnus Riiber.

– Det er ikke gitt at kombinert skal være i medieskyggen, men vi havner der når vi ikke presterer som alpint og langrenn. Det er også på sin plass. Du må levere for å få oppmerksomhet. Det er vi fullt ut klar over, men jeg mener at når vi leverer, skal vi kjempe om å ta litt mer plass. Det er gode prestasjoner det vi driver med også, sier Andersen om hvordan livet i skyggen av de større vintersportene er.

Fikk Moan-tips

– Har du lært hvordan friske utspill kan bli mottatt?

– Vi får se. Det er ikke så lett å bli forsiktig når man er sur, men jeg får kanskje holde igjen litt mer. Ikke så mye, men litt. Man må få lov til å si det man mener. Vi har ytringsfrihet her i landet, heldigvis, sier Andersen der han står i Kollen-sola.

– Moan og jeg har pratet litt i VM. Noe av det siste han sa til meg, var at jeg måtte si ifra om jeg var uenig i ting. Kanskje kan jeg lære litt av han. Han er vår største profil gjennom mange år. Det skyldes kanskje at han tør si ifra. Den snuoperasjonen hans er ganske utrolig. Han var kanskje bare Norges 12. beste løper i november og hoppet dritdårlig. Han ble pisset på av juniorer, og så kommer han til VM og gjør det han gjør. Det skal han ha respekt for, sier Andersen.

Moan tok sølv både i lag og teamsprint.

– Men det er lov å bruke hodet når man uttaler seg. Det gjelder kanskje både han og meg, gliser Andersen i Kollen-sola.

