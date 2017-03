Hedin skal redde norsk tabelljumbo

Hedin var sjef for de norske håndballherrene fra 2008 til 2014. Nå overrasker han ved å slutte i østerrikske Bregenz til fordel for Lier-klubben som ligger sist i eliteserien. St. Hallvard har kun to seirer på 19 serierunder denne sesongen.

Årsaken til skiftet er at Hedins samboer Kari-Anne Henriksen, som han har tre barn med, jobber i Oslo, ifølge nyhetsbyrået TT.

– Når jeg nå også skal jobbe i nærheten, får vi puslespillet til å gå opp, sier Hedin.

