Hareide prioriterer spillere i kampform

Hareide tar ut troppen til den meget viktige kampen senere onsdag. Til nettsidene til Danmarks Fotballforbund (DBU) røper han hva som har vært viktig i utvelgelsen av spillere.

– Vi kommer nå ut etter en lang pause. Det viktigste er at spillerne i denne perioden spiller kamper, og det jeg nå kikker mest på er spilte kamper og antall minutter på banen før de skal spille en landskamp, sier Hareide.

Premier League-proffene Pierre-Emile Højbjerg (Southampton) og Viktor Fischer (Middlesbrough) har slitt med lite tillit i klubblagene sine den siste tiden.

– Det betyr en svekkelse for landslaget. Det er viktig å ha spillerne i gang, og antall minutter på banen er ekstra viktig på denne tiden av året, sier Hareide – og legger til:

– Vi har en viktig kamp foran oss, og da må vi ha spillere som har levert godt i det siste. Kampformen betyr mye i dette uttaket.

Romania er motstander på bortebane 26. mars. Den kampen blir avgjørende for et dansk lag som har seks poeng på fire kamper i VM-kvalifiseringen.

Selv uavgjort mot rumenerne kan vise seg å bli for lite for Hareides menn. Et tap vil ikke sende Danmark matematisk ut av VM-kampen.

Polen topper gruppen med ti poeng.

Fotballeksperter i Danmark er enige om at Hareide ikke får fornyet kontrakt i Danmark om han ikke fører laget til VM-sluttspillet.

(©NTB)