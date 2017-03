Forren: – Har ventet på denne sjansen

Tirsdag kveld ble den tidligere Molde-forsvareren bekreftet klar for den engelske mesterskapsserieklubben. 29-åringen har signert en avtale som strekker seg ut årets sesong.

Dermed returnerer Kyrksæterøra-gutten til engelsk fotball, snaue fire år etter at han avsluttet det mislykkede oppholdet i Southampton. Det eventyret varte kun i et halvt år.

– Jeg har ventet på denne sjansen i lang tid, fordi jeg lyktes ikke her (i England) sist, sier Forren til Brightons nettsider.

Bred erfaring

Nå skal han forsøke å bidra til at klubben rykker opp til Premier League. I øyeblikket har Brighton kun Newcastle foran seg på tabellen.

– Jeg håper jeg kan komme hit, ta med meg mye lærdom fra mitt forrige opphold i England og kjempe for det vi alle ønsker oss – opprykk til Premier League, sier Forren.

– Tanken på det motiverer meg veldig, og forhåpentligvis får jeg vist at jeg er en god spiller og kan hjelpe laget, tilføyer han.

29-åringen mener også at han har med seg verdifull ballast fra tiden i Molde.

– Jeg har erfaring og vet hva som skal til for å vinne etter å ha tatt tre ligatitler i Norge, spilt europaliga og representert landslaget, sier Forren.

Han kan få sin debut allerede fredag i hjemmekampen mot Derby.

– Vegard er en spiller vi har vært klar over en stund, og med Shane Duffy og Connor Goldson ute følte vi at det var viktig å skaffe oss flere defensive alternativer, sier manager Chris Hughton.

Nølte ikke

Hovedpersonen selv fikk høre om Brighton-interessen for en tid tilbake. Da kontraktsforslaget kom på bordet, nølte han ikke med å signere.

– Jeg hørte noen rykter for et par måneder siden, og det var et enkelt valg for meg. Jeg har lett etter en god klubb i nesten to måneder, og dette passer meg perfekt, sier Forren.

– Jeg er i god form, så kamp på fredag ville vært perfekt. Jeg kan nesten ikke vente på å få trene med laget, og forhåpentligvis får jeg plass i startoppstillingen, tilføyer den tidligere Molde-profilen.

Brighton tok tre nye poeng i mesterskapsserien med 2-0-seieren over Rotherham på bortebane tirsdag.

