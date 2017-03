Drammen-vinneren fryktet for landslagsplassen

Løperen har fått mye kjeft av sprintlandslagstrener Arild Monsen denne sesongen, og hadde litt kniven på strupen foran onsdagens renn.

–Dette var en kjempelettelse. Jeg har tenkt litt på landslagsplassen, og jeg har fryktet at den kunne være i fare. Jeg har ikke gjort meg bort, men jeg har heller ikke vært noe spesielt god i verdenscupen i år.

– Hva tror du nå etter dette løpet? Arild Monsen ville ikke si noe om det i dag.

– Jeg tror at en seier i klassisk, og i og med at det er klassisk i OL neste år, så regner jeg med at jeg får en plass på det laget. Det gir motivasjon og selvtillit å slå karer som Klæbo, Northug og Ustjugov, sa Kjelsås-løperen etter finaleseieren og knockouten på den nye sprintverdenscuplederen Johannes Høsflot Klæbo på oppløpet.

Kjeft

Landslagstrener Monsen likte det han så av Brandsdal på Bragernes Torg i Drammen. Tidligere i år har han ikke vært fornøyd med sprintveteranen.

–Brandsdal fikk en ny sjanse. Han har fått mye kjeft av meg i det siste, og det var veldig artig at han lyktes. Han har fått mange slag, og han fikk ikke være med til VM. Men han er veldig god, vant to verdenscuprenn sist sesong, og han slår tilbake og viser at han kan.

– Hvilken kjeft er det snakk om?

– Jeg har ikke vært fornøyd med ham. Resultatene har ikke vært bra. Han har ikke virket helt ”der”, ikke vært helt på. I konkurransesituasjon har han ikke vært ”killer” nok. Det var han i dag. Her bestemte han seg for at han ikke skulle slippe ryggen til Johannes (Høsflot Klæbo). Er du mann, så prøver du i hvert fall.

– Var det viktig at han presterte med tanke på neste sesongs landslag?

– Landslagsuttak skal jeg holde meg unna i dag, sa Monsen.

Forstår

Brandsdal skjønner at Monsen har vært litt etter ham den siste tiden.

– Monsen sier at du har fått litt kjeft, at du ikke har vært nok "på" i vinter?

–Jeg vet ikke helt hva jeg skal si til det. Jeg fikk en litt trøblete start med to en halv uke på sofaen og rett til verdenscupen i Lillehammer. Da fikk jeg ikke akkurat noen god følelse. Jeg skjønner at jeg får litt kritikk da. Han sa at jeg måtte våkne opp før starten i finalen, og det gjorde jeg vel. Det var gode takter over det her. Jeg synes at jeg har vært tent nok, men jeg sliter i skøytesprint. Jeg vet ikke om jeg har vært nok med på utviklingen. Det har kommet nye typer som er lynraske, og som har evnen til å passere folk på en veldig lett og smidig måte. Jeg har den mer jevne farten, og ting må gå min vei om det skal gå bra i skøytesprint.

– Da passer det kanskje greit at det er klassisk sprint i OL neste år?

– Helt klart. Dette er den første klassisksprinten jeg går i verdenscupen i år bortsett fra på Lillehammer. Nå har jeg forberedt meg bra og er med.

– Har du sett på løypeprofilen til OL-løypene?

– Jeg har sett på TV og har forsøkt å danne meg et bilde av den. Det er en steintøff løype med mye diagonalgang. Og det liker jeg, men det tror jeg Klæbo gjør også. Jeg tror at løypa skal passe meg bra, sa Brandsdal.

