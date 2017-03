Bendtner på første Rosenborg-trening

Den tidligere Arsenal- og Juventus-spissen har tiltrukket seg enorm interesse etter overgangen til norsk eliteserie. Flere medier var på plass for å både direktesende og følge onsdagens formiddagstrening.

Bendtner skrev under for Rosenborg mandag og ankom lagets hotell i Marbella tirsdag ettermiddag. Han kommer fra Nottingham Forest, der han har spilt i et halvår.

29-åringen skal møte pressen for første gang senere onsdag.

