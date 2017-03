Barcelona-mirakel i mesterligaen

Innbytteren kastet seg fram på en bakromspasning da laget var 15 sekunder fra å ryke ut, og han fluktet ballen i mål til 6-5-seier sammenlagt.

– Hva skal jeg si? Det er det beste som har hendt meg i livet mitt. Jeg satte bare fram tåen, men det var vidunderlig å få score det målet. Jeg kommer ikke til å få sove i natt. Jeg kommer aldri til å glemme det, sa matchvinneren til Viasat.

Barcelona er det første lag i mesterligaens historie som har tatt seg videre etter å ha tapt første kamp 0-4.

Med en forrykende time skaffet Barcelona seg 3-0-ledelse og så ut til å være i ferd med å kjøre over motstanderen, men Edinson Cavanis reduseringsmål i det 62. minutt lot til å punktere kampen.

Målet betydde at Barcelona trengte tre mål til, og både Cavani og Angel Di Maria hadde gigantsjanser til å punktere kampen fullstendig.

Neymars 4-1-mål med et frekt frispark tre minutter før full tid tente håpet igjen, og på overtid filmet Luis Suárez seg til et straffespark Neymar omsatte i 5-1.

Dommeren la til fem minutter, og ustoppelige Neymar sto også bak framspillet til matchvinneren.

På stadion der Manchester United og Ole Gunnar Solskjær vendte 0-1 til 2-1 på overtid i mesterligafinalen i 1999 ble den bedriften grundig overgått.

Barcelona er i kvartfinale for tiende år på rad, mens Paris Saint-Germain for femte år på rad er slått ut i åttedelsfinalen.

Forrykende

Barcelona gikk til verket med et forrykende press der samtlige spillere jobbet helhjertet for å stresse motstanderne, og allerede etter tre minutter kom målet som for alvor tente håpet om et mesterligamirakel.

Et Barcelona-innlegg traff en PSG-spiller så ballen spratt opp i lufta og falt ned på hodet til Suárez. Uruguayaneren stusset den over keeper, og den var over streken før Meunier sparket den ut.

Hjemmepublikum og deres helter fikk blod på tann, og PSG spilte resten av første omgang med ryggen mot veggen. I det 40. minutt ble det 2-0, og Barcelona var halvveis til å ta igjen motstanderens ledelse.

Andrés Iniesta ble spilt fram i feltet, tok igjen ballen ved dødlinja og prøvde seg med et hælspark som overrumplet Layvin Kurzawa. Han ble truffet av ballen og så den sprette i eget mål.

Tre minutter ut i annen omgang var det mer forsvarstrøbbel for PSG, da Thomas Meunier snublet og falt i en løpsduell med Neymar. Brasilianeren snublet over ham, og etter en prat med assistenten bak mål pekte dommeren på straffemerket. Lionel Messi gjorde 3-0.

Cavani-show

Akkurat da virket det nesten ubønnhørlig at Barcelona skulle bli første lag i mesterligaens historie som tar seg videre etter 0-4 i første kamp. Men så våknet en av gjestenes klassespillere, Edinson Cavani.

I det 52. minutt slengte han fram beinet og styrte Meuniers innlegg i stolpen. Barcelona pustet ut, men ikke lenge. Ni minutter senere fikk Lucas hodet på ballen i feltet og nikket den ut til Cavani, som banket den i nettaket. Sjelden har det vært jublet så vilt for en redusering til 1-3 som det trener Unai Emery gjorde på sidelinja.

Målet betydde at Barcelona trengte tre mål til. I stedet var det PSG som skapte sjanser, og Marc ter Stegen måtte redde alene med Cavani.

Senere misset Angel Di Maria alene med keeper, men så kom en siste vending som vil leve evig i fotballhistorien.

