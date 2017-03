Arsenal-legende: - Det ser ut som slutten for Wenger

Tirsdag røk London-klubben ut av årets mesterliga etter å ha tapt 2-10 for Bayern München over to kamper. Den siste måneden har også inneholdt 1-3 i ligaen mot både Liverpool og Chelsea.

De svake resultatene betyr at manager Wenger, som har hatt det sportslige ansvaret i klubben siden 1996, er mer presset enn noen gang tidligere. Tirsdag var en rekke supportere utstyrt med plakater som levnet liten tvil om at de ønsker franskmannen fjernet som manager.

Den tidligere Arsenal-måltyven Ian Wright er fotballekspert i BT Sport. Han er klar i sin tale etter tirsdagens mesterliga-exit.

- Dette er en sørgelig dag, for vi har igjen blitt slått ut av mesterligaen på dette tidspunktet. Vi går nå gjennom en periode som er den verste i vår historie, sa han.

Kontrakt utløper

Wright spilte mer enn 200 kamper for Arsenal i sin innholdsrike karriere, og han var fortsatt aktiv da Arsène Wenger inntok managerstolen for aller første gang. Nå tror han gamletreneren sitter særdeles utrygt.

- Han ligner en fortapt mann. Alt hoper seg opp. Det er protester fra fansen, og alt truer med å implodere, sier Wright.

Måltyven tror ikke trenden kan snus.

- Med alt som foregår, vil det kreve en gigantisk innsats fra Arsenal hvis dette skal snu. Særlig fra spillerne, sier Wright.

Wengers kontrakt utløper etter årets sesong. Franskmannen har tidligere sagt at han vil komme med en uttalelse rundt sin framtid i løpet av mars eller april.

Dommerkritikk

67 år gamle Wenger kom til Arsenal fra japanske Nagoya Grampus Eight som en relativt ukjent manager i september 1996. Han fikk raskt stor suksess, og i løpet av de ni første sesongene førte han klubben til tre ligatitler og fire FA-cuptitler.

Siden den gang er det imidlertid kun blitt to nye FA-cuptrofeer.

Etter tirsdagens mesterligasmell var Wenger naturlig nok langt nede. Samtidig var han mektig provosert over det han anså for å være en rad svake avgjørelser fra dommer Anastasios Sidiropoulos.

Wenger mener laget hans skulle hatt et straffespark, og han var i tillegg i harnisk over at midtstopper Laurent Koscielny ble utvist da Bayern i stedet fikk straffespark i motsatt ende av banen.

