Ada Hegerberg på verdenslaget

Verdenslaget ble offentliggjort på kvinnedagen onsdag. Det er spillerforeningen FIFPro som står bak avstemningen.

Hegerberg er en av fem Lyon-spillere på laget. Den franske klubben står for hele angrepsrekken i 4-3-3-formasjonen. Ved siden av seg har den norske landslagsstjernen Alex Morgan og Eugenie Le Sommer.

Wendie Renard og Dzsenifer Marozsan er øvrige Lyon-spillere i laget.

– Dette er en stor ære for meg. Å være på laget blant så store spillere er en stor motivasjon for å bli enda bedre. Det inspirerer meg. Jeg vil bli bedre i alt. Jeg har store ambisjoner for framtiden, sier Hegerberg til FIFPros nettsted.

I likhet med de andre uttatte har hun fått et trofé som et synlig bevis på uttaket.

Slik er laget:

Hope Solo (USA, klubbløs) – Leonie Maier (Tyskland, Bayern München), Nilla Fischer (Sverige, Wolfsburg), Wendie Renard (Frankrike, Lyon), Ali Krieger (USA, Orlando Pride) – Dzsenifer Marozsan (Tyskland, Lyon), Carli Lloyd (USA, Manchester City), Marta (Brasil, Rosengård) – Alex Morgan (USA, Lyon), Ada Hegerberg (Norge, Lyon), Eugenie Le Sommer (Frankrike, Lyon).

(©NTB)