Østberg følte seg "tråkket på" under VM

26-åringen kom til mesterskapet i Finland med solide resultater i ryggen, men sesongens største høydepunkt ble en ordentlig skivebom for Østberg.

Hun var aldri i nærheten av å kjempe om medaljer på sprinten, skiathlon eller 10-kilometeren. Konsekvensen ble at Østberg ikke fikk plass på stafettlaget. Det falt henne så tungt for brystet at hun gjorde seg selv uaktuell til tremila.

– Jeg ble litt irritert på meg selv over at jeg brydde meg så mye, men det er sikkert et godt tegn. Jeg har hatt noen tunge dager selv om jeg vet at det finnes verre ting i livet enn å gå dårlige skirenn. Samtidig er det lov å bry seg om noe jeg bruker all min tid på, sa Østberg etter onsdagens verdenscupsprint i Drammen.

En grubler

– Hvorfor sa du fra deg plassen på tremila?

– Det kom som en kombinasjon av at jeg hadde litt stang ut i mesterskapet og at jeg hadde mistet troen på meg selv, både gjennom meg selv og alle andre som var kritiske. I tillegg til dere (journalister) som tråkker på folk som ligger nede.

– Tråkket på? Hvor langt nede var du?

– Jeg prøver å ta meg så godt sammen som mulig når jeg er blant folk og lagvenninner. Jeg er en person som grubler og tar ting innover meg. Jeg var veldig lei meg, forklarte Østberg.

– Men føler du at mediene tråkket på deg?

– Det er journalistenes oppgave å stille kritiske spørsmål, men det hjelper ikke på selvtilliten når du hele tiden får høre "Hvorfor er du så dårlig som du er?" Det er ikke noe gøy å få den, men jeg er ikke den første som opplever det. Det er ikke noe synd på meg i det hele tatt.

Kjemper videre

Østberg røk ut i sprintsemifinalen i Drammen onsdag. Selv om finaleplassen glapp, var opplevelsen på hjemmebane likevel en liten opptur.

– Jeg har vært veldig usikker etter det som skjedde i VM. Jeg føler jeg er en bedre skiløper enn det jeg fikk vist der. Dette var i hvert fall et steg i riktig retning, men kjedelig at det ikke holdt til finale. Det ville vært enda bedre for selvtilliten. Det er mye som stemmer.

Etter planen skal Østberg til helgen gå tremila i Holmenkollen. Gjøvik-jenta skal fortsette å kjempe ut sesongen.

– Jeg tar litt løp for løp nå. Det deles ut mange poeng til helgen og i Canada (minitour). Siden VM gikk i vasken, må jeg "fighte" for det som er igjen av sesongen. Jeg er en bedre skiløper enn det jeg var i fjor og året før det. Det er det jeg må prøve å se på, men jeg er helt ærlig på at det var VM som var det store. Der mislyktes jeg, og det kan jeg ikke stikke under en stol. Sånn var det bare.

