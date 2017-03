Sky medgir "feil", ikke regelbrudd

Britiske antidopingmyndigheter etterforsker Sky og Storbritannias sykkelforbund i forbindelse med en mystisk pakke som ble overlevert Wiggins under Critérium du Dauphiné i 2011.

Daværende Sky-lege Richard Freeman hevder at pakken inneholdt det lovlige medikamentet Fluimucil. Wiggins, som rakk blant annet fem OL-gull og en Tour de France-triumf før han la opp, benekter å ha gjort noe galt.

Imidlertid har det dukket opp påstander om at pakken tvert imot inneholdt en forbudte kortikosteroiden triamcinolon.

Freeman skulle forrige uke ha møtt for en parlamentskomité som gransker saken, men han var for syk. I stedet vitnet Nicole Sapstead i britenes antidopingbyrå UKAD, og hun kritiserte Sky kraftig for manglende dokumentasjon. Freeman hevder at opplysningene om medikamenter ble tapt da hans laptop ble stjålet under en ferie i Hellas i 2014.

Sky offentliggjorde tirsdag et brev sendt til komiteens formann Damian Collins, som sitter i parlamentet for de konservative. Der bedyrer Brailsford at ingen i laget bevisst har brutt antidopingregler.

– Det ble gjort feil. Noen av våre ansatte fulgte ikke til punkt og prikke de prosedyrer som gjaldt. Dessverre betyr de feilene at vi ikke kan legge fram fullstendig dokumentasjon slik vi burde kunne, og vi tar ansvar for det, skriver han.

– Imidlertid er mange antakelser og påstander i kjølvannet av dette upresise eller usanne. Det er en fundamental forskjell mellom svikt i prosedyrene og regelbrudd. Antidoping har vært et kjerneprinsipp for Sky så lenge laget har eksistert. Vi vil konkurrere og vinne rent, og det har vi gjort i åtte år.

Sky-rytter Geraint Thomas rykket mandag ut for å bestride meldinger om et opprør blant rytterne. Han hevdet at ingen i laget ønsker Brailsfords avgang, og styreformann Graham McWilliam tvitret tirsdag "100 prosent støtte til laget og Dave Brailsford".

