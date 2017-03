Skiforbundet: – Skuffet og føler med Therese

Dette skriver NSF i en pressemelding tirsdag: "Norges Skiforbund er informert om at FIS har besluttet å anke Therese Johaugs 13 måneder lange dopingutestengelse. FIS har benyttet sin mulighet til å anke Johaug inn til CAS (Idrettens internasjonale voldgiftsrett). Skiforbundet føler med Therese og at hun må leve med at fremtiden fortsatt ikke er avklart."

"Dette er en svært krevende prosess, først og fremst for Therese, men også for andre som er berørte av denne saken. Skiforbundet forstår at hun hadde håpet at dommen ikke hadde blitt anket med tanke på alle fakta i saken og konklusjonene i dommen. Vi er skuffet og føler med Therese som må leve i fortsatt uvisshet. Samtidig respekterer vi reglene og systemet der FIS og WADA står fritt til å anke", sier skipresident Erik Røste.

