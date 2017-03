Sion nærmere vinterlekene

Sion oppfyller alle kriteriene for å vinne retten til å arrangere lekene, meldte styret i den nasjonale OL-komiteen. Avgjørelsen om at Sion blir sveitsisk kandidatby skal formelt ratifiseres under det nasjonale idrettstinget 11. april.

Vinterlekene har vært avviklet i Sveits to ganger, i 1928 og 1948, begge ganger i St. Moritz. Det var planer om en felles søknad i 2026 for St. Moritz og Davos, men den er skrinlagt etter at velgerne i kantonen Graubünden vendte tommelen ned i en folkeavstemning.

IOC velger vertsby i 2026 om to år. Andre mulige søkere er Calgary (Canada), Sapporo (Japan) og Innsbruck (Østerrike).

Neste år er det OL i Pyeongchang i Sør-Korea, og fire år senere blir Beijing i Kina første by som har hatt både sommer- og vinterleker.

