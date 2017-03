NBA-stjerne brakk beinet i debuten

En time etter at han fortalte hvor lykkelig han var over å slutte seg til et av ligaens beste lag, og etter å ha bli hilst velkommen med ovasjoner fra hjemmepublikum, traff leggbeinet hans Miami Heat-spiller Okaro Whites kne i en duell.

– Jeg hørte at beinet brakk, sa Clevelands superstjerne LeBron James, og Bogut forsto også umiddelbart hvor galt det hadde gått.

– Jeg gikk bort til ham, og han sa at han visste beinet var brukket, fortsatte James.

Cavaliers' sportsdirektør David Griffin, som trodde han hadde fått på plass siste bit i puslespillet som skal hjelpe klubben å forsvare NBA-tittelen, klarte ikke å se på da Bogut ble hjulpet av banen.

Motgang

– Det skjedde så fort. Man vet aldri når motgang dukker opp, sa Boguts lagkamerat Kyrie Irving etter 98-106-tapet for Miami.

Laget har hele sesongen hatt behov for en stor spiller under kurven, og så ut til å ha funnet det i Bogut, som for to år siden hjalp Golden State Warriors til finaleseier mot Cavaliers.

Nå tyder mye på at sesongen hans er over, og at Cavaliers må ut på spillerjakt igjen.

Tross sine problemer er Cavaliers best i Eastern Conference med 42 seirer. Golden State Warriors er best i vest og hele NBA med 52, og har i likhet med San Antonio Spurs (49) allerede sikret sluttspillplass.

Glatt gulv

Ellers ble en NBA-kamp mandag uvanlig nok avlyst på grunn av vått gulv. Arenaen til Minnesota Timberwolves ligger over en ishall der det var Disney-isshow i helgen, og stigende temperatur førte til voldsom kondensdannelse i hallen. Dermed ble gulvet glatt og farlig.

– Jeg vil be tilhengerne og motstanderen om unnskyldning, men spillernes sikkerhet kommer først, sa Timberwolves-trener Tom Thibodeau.

