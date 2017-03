Manchester United med LGBT-samarbeid

Fotballklubben vil samarbeide med organisasjonen om saker som angår LGBT-samfunnet (lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner) innen idretten og samfunnet generelt.

Spesielt skal man se på hvordan inklusjon og likestilling kan oppnås i fotballen.

Med avtalen slutter United seg til TeamPride-gruppen, en sammenslutning av bedrifter i hele verden som tilbyr støtte til idrettsutøvere som påvirkes av homofobi og diskriminering.

Stolt

– Manchester United prøver alltid å være ledende i alt vi gjør, og vi er stolte over å være første idrettsklubb som slutter seg til TeamPride, sier United-direktør Richard Arnold i en pressemelding.

– Klubben har bekjent seg til likestilling på alle områder, og med 659 tilhengere verden over er det vårt ansvar å vise støtte og anerkjennelse til alle som elsker denne fotballklubben.

United har tidligere deltatt i Stonewalls "regnbuelisser"-kampanje, der fotballspillere bruker flerfargede liser på støvlene for å markere støtte til LGBT-saken.

Alle like

– Vi har bygget et positivt samarbeid med Stonewall, og dette er en flott måte for oss å lære fra hverandre og gå videre i jakten på likestilling for alle våre tilhengere, sier Arnold.

Det er allerede bestemt at Stonewall-stiftelsens "Regnbuelisse-toppmøte" senere i år skal arrangeres på Old Trafford.

I fjor lanserte Manchester United et eget program for likestilling, diversitet og inkludering, under emneknaggen "#allredallequal" (alle røde, alle like).

