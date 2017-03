Lover revansjelyst på Kollen-femmila

Det lovet assisterende landslagstrener for menn, Eirik Myhr Nossum, da han møtte NTB i nasjonalanlegget i hovedstaden tirsdag.

– Vi ser ikke på VM som et katastrofe-mesterskap. Vi vinner det aller viktigste for vår del, som er herrestafetten. Men det som skjedde på femmila, gir en ekstra motivasjon til å gå fort her, sier han.

15 norske løpere er tatt ut til lørdagens kraftprøve i Holmenkollen.

– Vi kan forvente oss 15 utøvere som er motiverte til å gå superfort, og som vil vise seg fra sin absolutt beste side for hjemmepublikummet. Jeg tror det er mange som ønsker å slå tilbake etter den femmila vi hadde i VM, sier Nossum til NTB.

Varsler for Frorud

Fire av de fem løperne som gikk femmila i Lahti, er på start i Holmenkollen. Skøytespesialisten Anders Gløersen er unntaket. Med er blant andre også stafettverdensmesterne Finn Hågen Krogh, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug.

– Noen får sin verdenscupdebut, noen har vært med litt før, og i tillegg har vi noen ringrever. Jeg tror vi stiller fryktelig sterkt på femmila, og det er ingenting vi ønsker mer enn å vinne den på hjemmebane, sier Nossum.

Av de litt mer ukjente navnene roper han et lite varsku for en østfolding.

– Det blir spennende å se Espen Udjus Frorud, som vant distansecupen i norgescupen denne sesongen og gikk en veldig god femmil i Holmenkollen i fjor. I tillegg har vi Simen Hegstad Krüger, som var med i VM-troppen, men som dessverre ikke fikk sin mesterskapsdebut, sa den assisterende landslagstreneren.

Hele VM-troppen

På søndagens tremil for kvinner er hele den norske VM-troppen på start. Verdenscuptoer Ingvild Flugstad Østberg skal forsøke å slå tilbake etter svært skuffende Lahti-innsats. Gjøvik-jenta mistet plassen på det norske stafettlaget underveis i VM – og reiste medaljeløs hjem.

Følgende løpere er tatt ut til helgens Kollen-renn:

50 kilometer menn:

Sjur Røthe (Voss), Niklas Dyrhaug (Tydal), Hans Christer Holund (Lyn), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Didrik Tønseth (Byåsen), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Petter Northug jr. (Strindheim), Pål Golberg (Gol), Daniel Stock (Vadsø), Mathias Rundgreen (Byåsen), Mikael Gunnulfsen (Ørn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Espen Udjus Frorud (Skiptvet).

30 kilometer kvinner:

Marit Bjørgen (Rognes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Kathrine Harsem (Varden Meråker), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Heidi Weng (BUL), Ragnhild Haga (Åsen), Silje Øyre Slind (Oppdal), Anna Svendsen (Tromsø), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Thea Krokan Murud (Søre Ål), Lovise Heimdal (Bardu), Kari Øyre Slind (Oppdal), Marthe Kristoffersen (Varden Meråker).

