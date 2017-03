Hopp: Han er svimmel hele tiden og sliter med balansen – tror Stöckl blir overrasket

Historien til Byåsen-utøveren er svært sterk. 23-åringen trosser en rekke sykdommer i jakten på det perfekte skihoppet.

I helgen får trønderen sin debut i verdenscupen i hopp under nyvinningen Raw Air.

– Det er ingen perfekt miks, medgir den sympatiske hopperen om sykdomssituasjon.

– Men etter sju tøffe år, har det begynt å løsne, sier Aune.

Han forteller:

– Jeg har en blanding av Ménières sykdom, krystallsyken og virus på balansenerven. Hver av dem er sjeldne. Jeg har en miks av alle. Likevektsfunksjonen er slått ut. Det er et organ i det indre øret som skal hjelpe til å holde balansen, men det er helt gåent på høyresiden. Og jeg er døv på det venstre øret. Jeg hører ingenting på det øret. Og jeg har kraftig tinnitus i begge ørene. Sykdommene gjør at jeg blir veldig svimmel ofte, jeg er litt svimmel hele tiden.

Likevel er det tapre hopptalentet klar for verdenscupen til helga. Endelig smiler livet til den 23 år gamle trønderen.

Han har vært ut og inn av sykehus for å finne ut av hva som egentlig feiler ham. Listen over sykdommer er lengre enn et godt kollenhopp.

Enorm belastning venter

– Jeg har vært overraskende stabil i vinter. Det kreves enormt med restitusjon og kosthold. Det er mye viktigere for meg enn alle andre, forteller Aune før Raw Air – tidenes tøffeste hoppturnering med ti renn på ti dager i fire forskjellige bakker.

Vil han takle den enorme belastningen?

– Jeg har grublet på det selv. Jeg tok en frihelg under rennene på Rena i helgen. Jeg kom hjem fra COC-renn i USA i forrige og måtte restituere meg. Må jeg legge meg på senga og holde meg der framfor å være med de andre hopperne, håper jeg de forstår hvorfor jeg må gjøre det.

– Det blir et helt annet stress- og aktivitetsnivå enn jeg er vant til, men jeg har vært med til Japan, USA og Europa rundt. Det har gått bra, men jeg er spent, innrømmer hopperen som har sikret kvoteplass i verdenscupen ut sesongen.

Et svært strengt kosthold har gjort underverker.

– Jeg holder meg mest mulig unna salt og sukker. Det blir lite godterier og ingen brus på meg. Og jeg må holde meg unna alkohol, men det er egentlig bare positivt som toppidrettsutøver, sier Aune og prøver å snu helsesituasjonen til noe positivt.

Lillesøster vant EM-gull

Han vurderte å legge opp foran denne sesongen, men fikk andre tanker da han ble tatt inn på B-landslaget.

– Det er nesten så jeg ikke forstår det selv heller, sier Aune om hvordan han klarte å tyne ut siste rest av motivasjon for å lykkes i bakken.

– Jeg har en lillesøster som vant EM-gull med håndballjentene før jul. Hun ble 22 år i går. Det har vært mange runder om jeg skulle fortsette. Malin og jeg har hatt mange og lange samtaler. Jeg kan heller ikke få takket foreldrene mine, Eirik og Berit, nok, sier verdenscupdebutanten.

– Foreldrene våre har aldri presset oss, men kjørt oss rundt på alt som var og vært der økonomisk for oss, spesielt meg, siden det koster så veldig mye å holde på med skihopping, sier en takknemlig 23-åring.

Skal i samtaler med Stöckl

Han har tidligere vært prøvehopper i Vikersund. Da landet trønderhopperen på 171 meter.

– Jeg drømmer om 200 meter. Jeg sa i vinter at jeg skulle prøve meg som prøvehopper igjen. Da fikk jeg til svar at de regnet med å se meg i rennet. Målet før sesongen var å komme blant de 30 beste i et verdenscuprenn. Klarer jeg det, får jeg også være med i skiflygingen i Vikersund, sier Aune.

Han har aldri tidligere snakket med landslagssjef Alexander Stöckl om sykdommene. Nå håper han på en god prat under Raw Air.

– Jeg har aldri snakket med Alex eller lagkameratene mine om dette. Han blir nok litt overrasket. Jeg skal ha et møte med herr Stöckl. Da kommer det nok fram litt. Kanskje kan han lære litt av meg også, sier en spent Aune.

