Frankie Fredericks trekker seg fra IOC-kommisjon etter korrupsjonsanklager

Bakgrunnen er at Fredericks er trukket inn i en etterforskning etter å ha mottatt om lag 2,5 millioner kroner fra en markedssjef som er anklaget for korrupsjon. Den namibiske friidrettslegenden skal ha fått pengene i tidsrommet der Rio ble tildelt fjorårets sommer-OL.

Fredericks nekter for å ha gjort noe galt, men sier i en pressemelding at det er riktig for ham å gi seg av hensyn til en god evaluering av OL-kandidatene.

– Det er avgjørende at det viktige arbeidet mine kolleger gjør, blir ansett som en jobb som gjøres på en korrekt og rettferdig måte. Jeg ønsker ikke å bli en forstyrrende faktor for dette, sier Fredericks.

Fredericks, som i år fyller 50 år, ble tidenes første namibier med medalje i OL. Han tok OL-sølv på 100 og 200 meter i både 1992 og 1996, og han har også et VM-gull på 200-meteren fra 1993.

