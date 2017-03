Forfall fra skadd Serena Williams

Den amerikanske veteranen har kneproblemer.

– Dessverre må jeg trekke meg fra turneringen i Indian Wells og også Miami Open, sier Williams i en uttalelse gjennom arrangøren.

– Jeg har ikke kunnet trene på grunn av knærne, og jeg er veldig skuffet over at jeg ikke kan være med. Jeg kommer til å jobbe for å bli bedre og beholde en positiv innstilling. Jeg gleder meg til å være tilbake så snart jeg kan.

Arrangøren av turneringen i Indian Wells, som innledes fredag, meldte at et revidert turneringsoppsett vil offentliggjøres senere.

Serena Williams har ikke spilt siden hun slo søsteren Venus i finalen i Australian Open i januar. Det var hennes 23. Grand Slam-tittel, ny rekord.

Hun boikottet turneringen i Indian Wells i 13 år, men var tilbake i 2015 og var tapende finalist i fjor.

Hennes forfall betyr at tyske Angelique Kerber overtar som verdensener uansett hvordan hun gjør det i California.

(©NTB)