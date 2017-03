FIS anker Therese Johaug-dommen

Det meldte FIS i en pressemelding tirsdag morgen. Rett før VM-start i Lahti meddelte FIS at det skulle offentliggjøre sin beslutning tirsdag 7. mars.

Slik ble det også. For Johaug betyr det en ny runde med usikkerhet. Hun fikk ikke delta i Lahti-VM der de norske langrennsjentene tok alle seks gull.

Skulle FIS nå gjennom i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) kan det være at hun heller ikke får delta i neste års OL.

FIS kommer ikke til å kommentere saken ytterligere før CAS har ferdigbehandlet den.

– Rapporten rundt Johaug-saken blir nå studert av vårt dopingpanel. Vi kommer ikke til å gi noen kommentarer rundt dette før tirsdag 7. mars, sa FIS-generalsekretær Sarah Lewis dagen før Lahti-VM.

Da avgjørelsen ble offentliggjort tirsdag viste det seg at FIS har valgt å ta saken videre. Det betyr at forbundet ikke er tilfredse med den 13 måneder lange utestengelsen. Johaug selv, Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité (IOC) har ikke villet anke saken.

– Det er en totalvurdering rundt forutsigbarhet. Vi har gjort dette slik at hun kan konsentrere seg om idretten og legge saken bak seg, sa Johaug-advokat Christian B. Hjort til NTB.

Den muligheten får langrennsstjernen ikke med det første, nå som FIS har valgt å legge på ytterligere saksbehandling rundt dopingdommen.

Kan komme tilbake 18. november

Domsutvalget reduserte Påtalenemnda i ADNs opprinnelige innstilling om 14 måneders utestengelse med én måned. Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol, som hun fikk hun i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno, i september 2016.

Utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen fortsatt skulle bli stående. Hun har i så fall god tid på seg før OL i Pyeongchang i 2018. Med ytterligere behandlingstid kan Johaug i ytterste konsekvens gå glipp av OL-sesongen etter at VM i Lahti røk.

Ordknapp WADA

Verdens antidopingbyrå (WADA) kan også anke dommen.

WADA har til gode å si noe om når beslutningen deres rundt en mulig anke i Therese Johaug-saken skal foreligge. WADA har tre uker mer tid på seg enn Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– WADAs ankefrist er 21 dager lenger enn FIS' ifølge punkt 13.2.3 i regelverket, skrev informasjonskoordinator Maggie Durand kortfattet til NTB forrige uke på spørsmål om når WADA så for seg å komme med sin beslutning.

