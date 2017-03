Dorsin håper på gamle takter fra Bendtner

Mandag kveld var sjokkovergangen et faktum. Nicklas Bendtner, 29-åringen som har en fortid i klubber som Arsenal, Juventus og Wolfsburg, er klar for Rosenborg. Han har skrevet under på en treårsavtale med trønderne.

– Det er "kul" og bra for interessen rundt norsk fotball å få en så profilert spiller hit. Det skaper litt ekstra interesse og trykk i eliteserien, skriver Mikael Dorsin i en SMS til NTB.

Den svenske 35-åringen, som la fotballskoene på hyllen i fjor, er spent på hva den danske spissprofilen Bendtner kan få til på Lerkendal.

– Vi får håpe at han kan finne tilbake til gamle takter. Jeg håper han kan hjelpe RBK til å nå et gruppespill i Europa igjen, sier Dorsin.

Bendtner skriver følgende om overgangen på sin egen Instagram-konto:

– Jeg er (foreløpig) ikke ekspert på norsk fotball, men jeg vet at Rosenborg er selve symbolet på en stabil klubb, en klubb som får det beste ut av sine spillere. Den type stabilitet har jeg savnet siden jeg dro fra Arsenal, og nå får vi se hva det kan føre med seg å oppleve den type stabilitet igjen. Jeg vil kun love én ting: Jeg er fortsatt sulten på fotball og på å score mål.

