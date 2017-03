Dansk TV håper på Bendtner-effekt i Rosenborg

Ifølge tipsbladet.dk er det Discovery som har de pan-nordiske rettighetene til den norske eliteserien. Den overraskende overgangen skal ha vært en utløsende faktor for at kanalen nå vil sende norsk fotball.

– Man vet ikke om Bendtner med klubbskiftet til Rosenborg igjen er på vei ut på en planke som ikke kan bære ham. Selv med 80 prosent av sin maksimale ytelsesevne vil han kunne stråle i den norske ligaen, vurderer sportsdirektør Anders Bay i Discovery Networks Danmark.

– Vårt samarbeid med Discovery i Norge sørger for at vi kan åpne ytterligere opp for dekning av eliteserien med nyhetsinnslag og reportasjer dersom Bendtner treffer blink. Vi ser fram til å vise Eurosports seere om oppholdet i Rosenborg blir et vendepunkt i karrieren hans, legger han til.

Bendtner skrev under for Rosenborg mandag og har allerede sluttet seg til resten av laget på treningsleir i Marbella. Han kommer fra Nottingham Forest, der han har spilt i et halvår.

