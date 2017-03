Bjørnebye tror på Bendtner-salg

Mandag offentliggjorde RBK-ledelsen at den danske måltyven hadde satt navnetrekket sitt på en tre år lang avtale med klubben. Overgangen slo ned som en stor overraskelse i fotballmiljøet.

I et intervju med det danske nettstedet bold.dk sier sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye at han er overrasket over at det kunne la seg gjøre å hente Bendtner til klubben.

– Vi har vist i noe tid at det var en gjensidig interesse, og vi har gjort et godt forarbeid, sier han.

Bendtner har signert en avtale med RBK fram til 2020. Så lenge er det langt fra sikkert at han blir i trønderklubben.

– Rosenborg er en klubb som ofte har vanskeligheter med å holde på sine beste spisser, da de som regel scorer mange mål. Vi er klare over at Nicklas kan komme til å score mye for oss, og hvis det skjer, blir han vanskelig å holde på, sier Bjørnebye.

Han avslører at det ligger lange samtaler bak avtalen som mandag falt på plass.

– Jeg har snakket veldig mye med Nicklas – både om livet og om fotballen. Det har vært viktig for oss å se hele mennesket og ikke bare fotballspilleren, for det er sånn vi jobber i Rosenborg, sier Bjørnebye – og tilføyer:

– De samtalene vi har hatt med ham har overbevist meg om at han er den rette for oss, og at vi er den rette for han. Han kan bli en kjempesuksess.

Bendtner er kjent for å skape overskrifter også utenfor banen.

(©NTB)