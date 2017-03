Skøyte-allrounderne gamblet med sesongen

Nå håper Sverre Lunde Pedersen og Ida Njåtun å bruke de negative erfaringene til noe positivt i kommende OL-sesong.

– Vi skulle prøve å gjøre tingene litt annerledes foran denne sesongen for å se om vi kunne ta det siste steget opp til de beste. Det var en gambling vi tok som kalkulert risiko, sa landslagssjef Sondre Skarli i etterkant av VM på hjemmebane i Vikingskipet.

– Dette er ting som er utrolig viktig å ta med seg inn i en OL-sesong, istedenfor å prøve det for første gang der. Hvis det var et tidspunkt vi skulle prøve så var det i år. Vi hadde satt oss om mål at hvis vi skulle være med og kjempe med Sven (Kramer) på 10.000 så måtte vi gjøre noen grep i høst, fortsatte Skarli.

– Vi økte treningsmengdene med 10 prosent i forhold til det vi gjorde året før. Vi underpresterte litt da vi kom til Asia i november. Det kostet litt og vi måtte legge noe om resten av sesongen. Til neste sesong må vi se litt mer på hva som fungerte tidligere, og se om hva vi kan gjøre bedre. Det tror jeg vil fungere bra, slo landslagssjefen fast.

Bøkko tilbake

Håvard Bøkko, kanskje den beste norske skøyteløperen de siste ni-ti årene, tok pause foran denne sesongen. Nå er løperen fra Hol ventet tilbake i OL-sesongen.

– Dessuten så vil også Håvard være tilbake. Han har betydd mye for Sverre. Håvard har vært en mann som gjort utrolig mye drajobben tidligere og Sverre er nok glad for å få Håvard med igjen. Både med tanke på det som skjer på treningene i det daglige og med humør og guts. Der er han utrolig positiv å ha med i gruppen.

– Det vil være veldig bra hvis han kommer tilbake. Det virker som om han er motivert for å trene hardt. Så hvis han holder seg skadefri så kan det absolutt bli bra. Vi trenger en ekstra mann som kan være med på lagtempolaget og gjøre at konkurransen blir enda bedre. Da må de andre heve seg også, sa Sverre Lunde Pedersen.

Pedersen har stort sett hatt oppturer siden kan kom inn etter en solid juniorløper for fire år siden. Denne sesongen har det derimot vært en del motgang for 24-åringen.

– Jeg må tåle få en slik sesong også. Dette kan gi meg litt mer læring og erfaring inn mot OL-sesongen som gjør at jeg kan være litt mer i balanse og finne toppformen når jeg skal være det. Det kan være nyttig det hvis man skal ta noe positivt ut av denne sesongen.

– Jeg tror har gjort mye bra. Vi trente bra i forkant av sesongen, men det bikket kanskje litt over, sa Pedersen.

Løsnet for Njåtun

Det begynte å løsne litt for Ida Njåtun under VM. Det er bare litt synd at sesongen er over etter neste helgs verdenscup i Stavanger. Det skal Asker-løpere kun gå 1500 meter søndag.

– Avslutningen ble en liten opptur og veldig motiverende for neste sesong. Skal man bli bedre så må man pushe litt grenser. Vi har pushet noen grenser i år. Det mener jeg at det er noe man må gjøre for å komme seg på et høyere nivå. Det bikket litt over, men det er en del av gamet og da har vi i hvert fall lært litt om hvor grensene går og det kan brukes inn mot neste sesong, sa Ida Njåtun.

