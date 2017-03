Nicklas Bendtner klar for Rosenborg: – Jeg er fortsatt sulten

Rosenborg bekrefter overgangen på sitt nettsted mandag kveld. Den danske spissprofilen slutter seg nå til treningsleiren i spanske Marbella.

– En fantastisk signering for oss og for norsk fotball. At en sånn profil kommer til Rosenborg og Eliteserien må vi være stolt av, sier trener Kåre Ingebrigtsen til rbk.no om overgangen.

– Jeg er (foreløpig) ikke ekspert på norsk fotball, men jeg vet at Rosenborg er selve symbolet på en stabil klubb, en klubb som får det beste ut av sine spillere. Den type stabilitet har jeg savnet siden jeg dro fra Arsenal, og nå får vi se hva det kan føre med seg å oppleve den type stabilitet igjen. Jeg vil kun love én ting: Jeg er fortsatt sulten på fotball og på å score mål, skriver Bendtner på sin egen Instagram-konto.

Gytkjær-erstatter

Bendtner kommer fra engelske Nottingham Forest. Han erstatter landsmannen Christian Gytkjær i RBK-trøyen. Bendtner tar over trøye nummer ni. Gytkjær gikk nylig til 1860 München.

– Alle vet at vi har jaktet en spiss lenge. Nå har vi funnet den spissen. Han vil passe perfekt i vår 4-3-3-formasjon. Han er en fantastisk fin gutt som vi gleder oss til å få til Trondheim, sier Kåre Ingebrigtsen.

Bendtner har vært innom mange klubber så langt i sin karriere. Han var i Arsenal i perioden 2005–2014. Siden har han vært innom klubber som Birmingham, Juventus og Wolfsburg, men har slitt med å nå de store høydene.

– Jeg tror Bendtner er en klassesignering for Rosenborg. Dette må jo være en av de største signeringene til norsk fotball noensinne. Man tror han er gammel, men han er jo bare 29 år gammel. Det kan bli "kulturkrasj" for ham i RBK, men hvis Stig Inge Bjørnebye kan få "ristet" ham inn i Rosenborg-kulturen, så kan dette bli bra for dem. Det blir spennende, sa fotballekspert og tidligere landslagskaptein Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio da overgangen ble kjent.

Forest-bekrefter

Forest bekrefter også overgangen på sitt nettsted mandag.

– Nicklas Bendtner er klar for Rosenborg. Han kom til Forest i september, og han scoret to mål på 17 kamper i sin tid her. Alle ønsker Nicklas lykke til videre, heter det i uttalelsen.

Mesterskapsserieklubben oppgir ikke hva overgangssummen for dansken ligger på.

Kanskje kan Bendtner igjen bli landslagsaktuell hvis han finner scoringsformen hos trønderne. 29-åringen har så langt ikke fått tillit av Åge Hareide på det danske landslaget.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelser. Det har heller ikke sportssjef Stig Inge Bjørnebye gjort.

Trenerprofil og fotballekspert Tom Nordlie sier følgende om overgangen til NRK:

– På banen og hvis han er i fysisk form er det ingen tvil om at Bendtner er en bra signering for Rosenborg. Man kan alltids diskutere (det utenomsportslige) trøbbelet som har vært rundt ham, men sportslig sett er det ikke tvil om at han holder nivået.