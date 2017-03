Johansen på benken da New York City tapte serieåpningen

Den norske keeperen, som nylig har fått innvilget "green card" i USA og ikke lenger tar opp en plass som utenlandsk spiller, var bak Josh Saunders i keeperkøen forrige sesong, men slapp til i sluttspillet.

Da Saunders før denne sesongen gikk til nettopp Orlando City åpnet det mulighetene for at vestfoldingen skulle være førstekeeper.

New York City-trener Patrick Vieira hentet imidlertid inn Sean Johnson og det var 27-åringen som fikk tillit fra start i serieåpningen. Han kunne ikke hindre tap etter at Cyle Larin ble matchvinner med sin 1-0-scoring etter 15 minutter for Orlando City.

Både Andrea Pirlo og David Villa spilte hele kampen for Johansens lag, uten av noen av de to maktet å prege kampen i form av scoring.

Orlando City-kaptein Kaka startet også kampen, men måtte gå av banen allerede etter 10 minutter med en lårskade.

